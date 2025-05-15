الأمن يضبط شخصين نقّبا عن الآثار داخل عقار في باب الشعرية

كتب -علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لاتهامهما بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.

وكانت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي قد أكدت قيام المتهمين بأعمال الحفر داخل العقار بهدف استخراج قطع أثرية، وبعد تقنين الإجراءات تم استهداف موقع التنقيب وضبط المتهمين وبحوزتهما أدوات الحفر المستخدمة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.