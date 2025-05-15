القبض على شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار في باب الشعرية

التنقيب عن الآثار

كتب- محمود الشوربجي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بـمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، قيام شخصين بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.