إعلان

القبض على شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار في باب الشعرية

12:50 م الخميس 15 مايو 2025

التنقيب عن الآثار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمود الشوربجي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بـمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، قيام شخصين بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التنقيب عن الآثار باب الشعرية القبض على شخصين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بوكيه ورد وصرف فوري.. التأمينات تعتذر عن إيقاف معاش عبد الرحمن أبو زهرة
خبير جيولوجي يحذر: أقوى انفجارات شمسية تضرب الأرض الجمعة والسبت