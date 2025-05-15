جريمة الأصدقاء الثلاثة.. شاهدوا فيلما إباحيا واستدرجوا طفلة اغتصبوها وقتلوها بالعياط

كتب- صابر المحلاوي:

لم تكن "هنا" تعلم أن خروجها من البيت في ظهيرة يوم هادئ سيقودها إلى قدر مؤلم، ستكتبه الوحشية على صفحة من صفحات الطفولة البريئة. خطواتها الصغيرة التي مضت خلف وهم قطعة حلوى، قادتها إلى براثن ثلاثة ذئاب بشرية، وسلبوا منها براءتها وحياتها، ثم رموا بجسدها الهزيل في الترعة، ظنًا أن الماء سيمحو جريمتهم.

بدأت الواقعة بتغيب الطفلة "هنا" عن منزل أسرتها صباح الخميس الماضي، قبل أن تُعثر على جثتها هامدة في السادسة من صباح الجمعة داخل ترعة في منطقة العياط بمحافظة الجيزة.

تحركات الأجهزة الأمنية جاءت سريعة، وبدأ فريق المباحث تحت إشراف اللواء هاني شعراوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في تتبع خيوط الجريمة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء هاني شعراوي مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية، من كشف ملابسات الجريمة، حيث تبين أن ثلاثة متهمين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا، استدرجوا الطفلة الصغيرة إلى منطقة زراعية بدافع إعطائها حلوى، ثم تناوبوا على الاعتداء الجنسي عليها.

أدلى المتهمون الثلاثة باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، كاشفين عن تفاصيل صادمة للجريمة: "إحنا أصحاب وبنتفرج على أفلام إباحية.. وشفنا الطفلة بتلعب قدام بيتها، فاستدرجناها وقلنا لها هنجبلِك حلاوة وشيبسي".

أوضحوا أنهم اصطحبوا الطفلة إلى أرض زراعية نائية، وهناك تناوبوا على الاعتداء عليها جنسيًا، حتى فقدت وعيها من شدة الألم، ليقرروا التخلص منها بإغراقها في حوض مياه خوفًا من أن تفيق وتكشف جريمتهم، ثم ألقوا جثمانها في الترعة لإبعاد الشبهة عنهم، على أمل أن تبدو الوفاة وكأنها حادث غرق.

في السياق نفسه، روى والد الطفلة تفاصيل اختفاء ابنته، قائلًا إنه لم يحرر محضرًا في البداية لانشغاله في البحث عنها بين منازل القرية، حتى فوجئ بخبر العثور على جثتها داخل ترعة، ولم يتخيل في البداية أنها قُتلت، إلى أن أبلغه رجال الشرطة بالحقيقة المروعة.

وكان اللواء هاني شعراوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من المقدم كريم عليان، رئيس مباحث قسم العياط، يفيد بالعثور على جثة طفلة صغيرة داخل ترعة. وبانتقال قوة أمنية لموقع البلاغ، تم العثور على جثمان الطفلة "ه. م."، 5 سنوات.

وبتكثيف التحريات، تمكنت فرق البحث من تحديد هوية الجناة وضبطهم، وهم: "إسلام م." (17 عامًا)، و"حامد ر." (18 عامًا)، عامل، و"عدي ح." (15 عامًا). وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة بالكامل.

نُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين على ذمة القضية، مع طلب تقرير الطب الشرعي النهائي، فيما تتواصل تحريات أجهزة الأمن لكشف جميع ملابسات الجريمة.