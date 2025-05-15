10 صور تُوثق حريق كورنيش مصر القديمة المروع.. و5 سيارات إطفاء للسيطرة



كتب- محمد فتحي:

حصل "مصراوي" على الصور الأولى للحريق الهائل التي اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، على كورنيش مصر القديمة تحديدا منطقة المنيل.

ودفعت الحماية المدنية بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق النخيل التي نشب في العديد من الأشجاء المتواجدة على الكورنيش، بالإضافة إلى عدد من سيارات الإسعاف.

واندلع حريق هائل في النخيل الموجود على كورنيش مصر القديمة في القاهرة، وتصاعدت النيران منه.

وتلقت الأجهزة الأمنية في القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد باندلاع حريق هائل بكورنيس مصر القديمة.

على الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان البلاغ، للسيطرة عليه قبل امتداده إلى باقي النخيل المتواجد.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.