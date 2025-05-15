في مشهد مروع.. حريق يلتهم النخيل بكورنيش مصر القديمة والحماية المدنية تحاول السيطرة- صور



كتب- محمد فتحي:

اندلع قبل قليل، حريق هائل في النخيل الموجود على كورنيس مصر القديمة في القاهرة، وتصاعدت النيران منه.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد باندلاع حريق هائل بكورنيس مصر القديمة.

على الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان البلاغ، للسيطرة عليه قبل امتداده إلى باقي النخيل المتواجد.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.