خدعة في زجاجة مياه.. حكاية شاب أنهى حياة خالته بقطرة سامة بالجيزة

كتب- صابر المحلاوي:

لم تكن تعلم الحاجة "سعاد" أن آخر من سيطرق بابها هو من يحمل لها الموت في زجاجة مياه. بدافع الطمع، قرر الشاب "محمد" أن يكتب نهاية مأساوية لخالته التي لم تكن تكنّ له إلا الحب والحنان، لكنها سقطت ضحية لخطته الشيطانية.

البداية كانت ببلاغ تلقته الأجهزة الأمنية من سيدة عثرت على جثة عمتها البالغة من العمر 53 عامًا داخل شقتها، مشيرة إلى اختفاء أموالها وهاتفها المحمول، ومؤكدة وجود شبهة جنائية، ولم تتردد المبلغة في توجيه أصابع الاتهام إلى ابن شقيقة المتوفية، والذي تربطه بها علاقة قرابة وثيقة.

وبعد تحريات دقيقة، ألقت قوات الأمن القبض على المتهم، ليعترف أمام رجال المباحث بجريمته كاملة: دسّ في زجاجة المياه قطرة طبية سامة، وقدمها لخالته، ثم جلس يراقبها وهي تفقد وعيها رويدًا رويدًا، قبل أن يسرق ما بحوزتها ويغادر مسرح الجريمة.

حرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة، والتي أمرت بتشريح الجثمان والتصريح بالدفن، وقررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث التكميلية لكشف تفاصيل الجريمة.