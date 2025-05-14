استمرار حبس محمد غنيم.. ودفاعه: ننتظر تحديد جلسة محاكمته

كتب- محمود الشوربجي:

قال المحامي إسماعيل بركة دفاع الفنان محمد غنيم، إن موكله مثل أمام جهات التحقيق ووقع على إقرار إعادة إجراءات محاكمته في اتهامه بتهديد طليقته.

أضاف بركة في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أن الفنان محمد غنيم لايزال محبوسًا ولم يصدر قرار بإخلاء سبيله، مضيفًا: ننتظر تحديد موعد جلسة محاكمة "غنيم" وقد يكون القرار غدًا الخميس.

أشار بركة إلى أنه سيطالب بإخلاء سبيل موكله حال ما قررت المحكمة تأجيل الفصل في القضية إلى جلسات لاحقة.

وتحفظت جهات التحقيق على الفنان محمد غنيم، أثناء استكمال إجراءات إعادة محاكمته في القضية المتهم فيها بتهديد طليقته، وذلك تنفيذًا لحكم صادر بحبسه غيابيًا لمدة 3 سنوات.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت في وقت سابق حكمًا غيابيًا بحبس الفنان محمد غنيم لمدة ثلاث سنوات، على خلفية اتهامه بتهديد طليقته على إثر خلافات شخصية بينهما.

وجاء في أمر الإحالة بالقضية رقم 15486 لسنة 2022 جنايات قسم مصر القديمة، والمقيدة برقم 2307 لسنة 2022 كلي جنوب القاهرة، أن المتهم – وكان آنذاك مُخلى سبيله – قام بتهديد المجني عليها "رانيا نبيل"، شفهيًا وكتابيًا، عن طريق وسيطة تُدعى زينب حسن، بارتكاب جريمة ضد النفس، ملوّحًا بإيذائها جسديًا والقتل، بالإضافة إلى تهديده بإفشاء أمور خادشة للشرف.

ووفقًا لما ورد في التحقيقات، فإن هذا التهديد كان مشفوعًا بطلب الحصول على مبلغ مالي من المجني عليها، ما اعتبرته النيابة جريمة مكتملة الأركان تستوجب المساءلة القانونية.