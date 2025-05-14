"أم تحتضن طفلها ونهاية حلم طبيبة".. مآسي 8 جثث في كارثة انفجار غاز أكتوبر

كتب- أحمد عادل:

رغم مرور أسبوعين على انفجار خط الغاز بطريق الواحات في مدخل مدينة 6 أكتوبر، لا يزال عدّاد الضحايا في تصاعد.

ومساء أمس ارتفع عدد الوفيات إلى 8، فيما يرقد عدد من المصابين في غرف العناية المركزة بمستشفى أهل مصر، في حالة صحية غير مستقرة.

ويرصد "مصراوي" في هذا التقرير معاناة الضحايا جراء الانفجار:

وفاة الحاجة "ناهد" وحفيدتها "منة" تلحق بها

لقيت الحاجة "ناهد أحمد" مصرعها بعدما تفحم جثمانها داخل سيارتها إثر انفجار خط الغاز، أثناء توصيل حفيدتها "منة" الطالبة بكلية الطب إلى الكورس.

أنقذ الأهالي "منة" من السيارة ونقلوها إلى المستشفى في حالة حرجة، وظلت داخل العناية المركزة 14 ليلة، خضعت خلالها لعدة عمليات جراحية، قبل أن تلحق بجدتها متأثرة بإصابتها بحروق بالغة في أماكن متفرقة من جسدها.

تفحم أم وطفلها داخل السيارة

في السيارة المجاورة لسيارة الحاجة "ناهد"، كانت "إسراء" وطفلها "تميم" يستقلان سيارة "أوبر" وقت وقوع الانفجار.

تمكّن السائق من الفرار من النيران وأصيب بحروق بسيطة، بينما لقيت الأم وطفلها مصرعهما داخل السيارة، حيث عُثر عليهما يحتضنان بعضهما بعد أن التهمتهما النيران.

وفاة التيك توكر "حذيفة المولى" وصديقه "محمود"

من بين المصابين أيضًا كان التيك توكر "حذيفة المولى" وصديقه "محمود"، بعدما اندلعت النيران في سيارتهما أثناء توجههما إلى العمل.

عانا الاثنان من حروق شديدة من الدرجة الرابعة، ومكثا عدة أيام داخل العناية المركزة، قبل أن يلفظا أنفاسهما الأخيرة متأثرين بجراحهما.

وفاة نجل الناقد الرياضي "عصام سالم" أثناء عودته من العمل

كان "محمد عصام" نجل الناقد الرياضي الراحل "عصام سالم" في طريق عودته من العمل رفقة صديقيه في المنطقة الصناعية بأكتوبر.

شعر أحدهم بضيق في التنفس فغادر السيارة للحظات، ثم وقع الانفجار واشتعلت النيران في السيارة.

أُصيب "محمد عصام" وصديقه "مصطفى حجازي" بحروق من الدرجة الرابعة، ولقي "محمد" مصرعه لاحقًا، فيما لا يزال "مصطفى" في العناية المركزة منذ يوم الحادث.

وفاة "سما" قبل تخرجها من كلية طب الأسنان

في طريقها للعمل على مشروع تخرجها من كلية طب الأسنان مع صديقتها، اشتعلت نيران خط الغاز بالميكروباص الذي تستقله "سما"، وأسفر عن إصابتها بحروق بالغة الخطورة.

ولقت الطالبة "سما" مصرعها، مساء أمس الثلاثاء، بعد رحلة علاج شاقة لم تكلل بالنجاح، استغرقت 13 يومًا داخل العناية المركزة، خضعت فيها لـ7 عمليات جراحية.