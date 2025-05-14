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لعبة الموت... طفلة تسقط من "بلكونة" الخامس في الهرم

07:28 م الأربعاء 14 مايو 2025

جثة طفلة

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كتب- صابر المحلاوي:

لم تكن تعلم الصغيرة أن لحظات لعبها البريئة ستنتهي بتراجيديا حزينة، حين اختل توازنها وهي تقف على سور "البلكونة" بالطابق الخامس، فسقطت جثة هامدة أسفل العقار بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة.

البداية كانت بإشارة وردت إلى غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، تفيد بعثور الأهالي على جثة طفلة أسفل أحد العقارات بمنطقة الهرم، لتنتقل قوات الشرطة على الفور إلى موقع البلاغ، وسط حالة من الحزن والذهول سيطرت على الجميع.

معاينة رجال المباحث والتحريات كشفت أن الطفلة كانت تلهو بمفردها في "البلكونة"، قبل أن تختل قدمها وتسقط من ارتفاع شاهق، لتموت في الحال، دون أن يتمكن أحد من إنقاذها.

وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والاستماع إلى أقوال أسرة الطفلة، الشهود حول الواقعة؛ لمعرفة تفاصيلها.

وأكدت التحقيقات عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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