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انقلبت على الطريق... رحلة ميكروباص تنتهي بإصابة 11 راكبًا في أكتوبر

07:23 م الأربعاء 14 مايو 2025

حادث انقلاب ميكروباص - أرشيفية

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كتب- صابر المحلاوي:

لم يتخيل ركاب الميكروباص أن رحلتهم على طريق مصر أسيوط الغربي ستتحول في لحظة إلى مشهد مأساوي، بعدما فقد السائق السيطرة على عجلة القيادة، لتنقلب السيارة فجأة وسط الطريق في نطاق مدينة السادس من أكتوبر، مخلفة وراءها 11 مصابًا.

كانت البداية عندما تلقى مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات المرور يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص ووجود عدد من المصابين.

على الفور، هرعت سيارات الإسعاف والخدمات الأمنية إلى موقع الحادث، حيث كشفت المعاينة أن السرعة واختلال عجلة القيادة كانا كفيلين بقلب المركبة رأسًا على عقب، وسط صرخات الركاب ومحاولاتهم للنجاة.

رجال المرور قاموا بتجنيب السيارة وإزالة آثار الحادث، فيما نُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، بينما عادت حركة السير إلى طبيعتها بعد لحظات من التوقف والذعر.

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