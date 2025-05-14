تأجيل محاكمة 10 متهمين في "خلية لجان العمل النوعي" لجلسة 14 يوليو

كتب -صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 10 متهمين في القضية رقم 19719 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية لجان العمل النوعي"، إلى جلسة 14 يوليو؛ للاطلاع.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين، في غضون الفترة من عام 2011 وحتى 19 يوليو 2020 بمحافظتي القاهرة والفيوم، انضموا إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل العمل بالدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة والخاصة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وهي جماعة الإخوان الإرهابية التي تسعى إلى تغيير نظام الحكم بالقوة.

كما نسبت جهات التحقيق إلى المتهمين ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، من خلال توفير وحيازة وإمداد الجماعة الإرهابية بالأموال والمعلومات مع علمهم باستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية.

ووجهت النيابة للمتهم الثاني تهمة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار ومعتقدات تدعو لارتكاب أعمال إرهابية، وتبادل الرسائل والتعليمات بين عناصر الجماعة الإرهابية، فيما أسندت إلى المتهمين الثالث والرابع والسادس والثامن والتاسع تهم حيازة ذخائر بقصد استخدامها في تنفيذ جرائم تُخل بالأمن العام.