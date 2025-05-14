رئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتح مقر النيابة الإدارية بمدينة أسيوط الجديدة

كتب- صابر المحلاوي:

افتتح المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، مقر النيابة الإدارية بمدينة أسيوط الجديدة، برفقة اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط.

شهد مراسم الافتتاح عدد من قيادات النيابة الإدارية، على رأسهم المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، والمستشار جعفر عبد الرحمن، وكيل الإدارة، وعدد من كبار المستشارين وأعضاء النيابة، كما حضر من قيادات المحافظة المهندس ياسر عبد الله، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، ونواب رئيس جامعة أسيوط وعميد كلية الحقوق، وعدد من المسؤولين التنفيذيين والقضائيين بالمحافظة.

وخلال الافتتاح، تم تقديم الدروع والهدايا التذكارية لرئيس الهيئة ومحافظ أسيوط وعدد من قيادات النيابة والمحافظة، تقديرًا لجهودهم في دعم مسيرة العدالة وخدمة المواطنين.

وقدّم المستشار محمود حمدي، عضو وحدة التحول الرقمي، عرضًا توضيحيًا حول تجهيزات النيابة الإدارية بمنظومة التحول الرقمي الشامل، التي تهدف إلى ميكنة دورة العمل وتحقيق الربط الإلكتروني بين النيابات والإدارات المركزية، دعمًا لاستراتيجية الدولة نحو تحقيق العدالة الناجزة ورؤية مصر 2030.

وعلى هامش الافتتاح، زار رئيس الهيئة مقر محافظة أسيوط، والتقى المحافظ وقياداتها في اجتماع بحث تعزيز التعاون المشترك، وشهد تبادل الدروع التذكارية.

كما شملت الزيارة جولة للقرية الذكية بمدينة أسيوط الجديدة، حيث تفقد الوفد مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات"، ومشروعات معامل الإبداع، ومبادرات تدريب وتأهيل الخريجين.

واختُتمت الزيارة بزيارة إلى جامعة أسيوط، ولقاء مع كبار أساتذة القانون وهيئة التدريس بكلية الحقوق، حيث جرى التباحث بشأن التعاون العلمي والثقافي بين النيابة الإدارية والجامعة، وتبادل الجانبان الدروع التذكارية تكريمًا لهذه الشراكة المثمرة.