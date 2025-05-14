فيديو ضربها أشعل السوشيال ميديا.. قرار من الجنح في قضية "فتاة ترسا"



كتب ـ رمضان يونس:

قررت محكمة مستأنف جنح العمرانية بالجيزة، حجز نظر الاستئناف المقدم من عاملين على حكم حبسهما عامين مع الشغل، وآخرين، في واقعة اتهامهم بالتعدي بالضرب على "فتاة ترسا" ووالدها أمام منزلهما بمنطقة الطالبية بالجيزة، إلى جلسة 31 مايو 2025 للنطق بالحكم.

وكانت محكمة جنح الجيزة "دائرة العمرانية" قد أدانت 4 متهمين بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ، في واقعة الاعتداء على "فتاة ترسا" بالطالبية.

واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمين، بعدما أقر والد "نور" -الفتاة المجني عليها- بالتصالح والتنازل عن الدعوى بحق المتهمين، وذلك عقب جلسة عرفية أنهت الخلاف بين الطرفين.

وكانت نيابة العمرانية الجزئية قد أحالت 7 متهمين إلى محكمة الجنح العاجلة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة ترسا"، ووجهت لهم تهم البلطجة وفرض السيطرة وترهيب المواطنين، وحيازة سلاح والتعدي بالضرب، وذلك في القضية رقم 4216 لسنة 2025 جنح العمرانية، من بينهم 5 محبوسين و2 هاربين.

وقال والد الفتاة إن المتهمين قدموا اعتذارًا رسميًا لأسرته وأهالي المنطقة، وطلبوا التصالح وطيّ صفحة الخلاف، مشيرًا إلى أن مبادرتهم ورد اعتبار العائلة دفعاه للتنازل، لا سيما أن إحدى المتهمات طالبة في عمر ابنته.

وشهدت مراسم الصلح حضور عدد من كبار منطقة الطالبية وأهالي الطرفين، حيث قدّم ذوو المتهمين اعتذارًا علنيًا لأسرة الفتاة، وانتهت الجلسة العرفية بذبح عجل كمظهر احتفالي بإنهاء الأزمة، بحسب رواية والد المجني عليها.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد كشفت ملابسات تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدي على رجل وأبنائه بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.

وتلقى قسم الشرطة بلاغًا من أحد الأشخاص وأبنائه – ثلاثة طلاب – أفادوا بتعرضهم للاعتداء من طرف ثانٍ مكون من 5 أشخاص من بينهم طالبة، وجميعهم مقيمون بذات الدائرة، وأشاروا إلى إصابتهم بإصابات سطحية بالجسم.

وذكرت تحريات رجال المباحث أن الطرف الثاني اعتدوا على المجني عليهم أمام محل سكنهم، بعدما ظنوا أن أحد أبناء المجني عليه رشق الطالبة بكيس مياه أثناء وجودها داخل إحدى المدارس، مما تسبب في نشوب مشاجرة.

وبعد تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، الذين أقروا أمام رجال المباحث بارتكاب الواقعة.