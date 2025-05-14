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انقضاء الدعوى بين المخرج محمد سامي ومركز صيانة سيارات بعد التصالح

04:18 م الأربعاء 14 مايو 2025

محمد سامي

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كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، اليوم الأربعاء، انقضاء الدعوى القضائية المقامة بين المخرج محمد سامي ومالك مركز صيانة سيارات شهير داخل كمبوند بيفرلي هيلز بمدينة الشيخ زايد، وذلك بعد تصالح الطرفين.

شهدت الجلسة حضور المخرج محمد سامي شخصيًا، برفقة دفاعه المحامي شعبان سعيد، حيث قدما ما يفيد بتنازل الطرف الثاني عن البلاغات المقدمة، وتوصلهما إلى اتفاق ودي أنهى النزاع القائم بينهما.

قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية صلحًا، وأيّدت في الوقت ذاته الحكم الصادر ضد مالك مركز الصيانة بتغريمه 5000 جنيه، إلى جانب إلزامه بدفع 50 جنيهًا كتعويض عن التلفيات التي لحقت بسيارة المخرج أثناء تركيب طبقة حماية "فيلم بروتيكشن"، مؤكدة أن الواقعة تشكل إهمالًا وتقصيرًا يستوجب المساءلة.

يُذكر أن محكمة جنح الشيخ زايد كانت قد قضت في وقت سابق بحبس المخرج محمد سامي شهرين، بعد اتهامه بالتعدي على مدير المركز بالضرب والسب والقذف خلال مشاجرة وقعت بينهما، بينما قضت بتغريم مدير المركز 5000 جنيه.

وكانت النيابة العامة قد أخلت سبيل محمد سامي بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه، بعد الاستماع إلى أقواله بصفته متهمًا ومجنيًا عليه في الوقت ذاته، حيث اتهم مركز الصيانة بإتلاف سيارته الفاخرة من نوع مرسيدس 4x4.

وأظهرت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، أن الخلاف بدأ بعدما لاحظ سامي وجود خدوش وأتربة أسفل طبقة الحماية الجديدة، ما أثار اعتراضه، في حين أكد المركز أن السيارة كانت متضررة مسبقًا، مما تسبب في وقوع مشادة كلامية بين الطرفين انتهت باللجوء إلى القضاء.

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