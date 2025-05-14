"استعراض ومخاطرة".. 4 سائقين يثيرون الرعب في الطريق العام بالإسكندرية| فيديو

كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام عدد من السائقين بأداء حركات استعراضية خطرة وسط الشارع العام، ما أثار استياء المواطنين.

وقد تبين أن الواقعة حدثت بدائرة قسم شرطة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، حيث قاد سائق سيارة أجرة "ميكروباص" برفقة 4 سائقي مركبات "توك توك" مركباتهم بطريقة متهورة بغرض الاستعراض، معرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وأسفرت جهود البحث عن تحديد وضبط السائقين المتورطين والمركبات المستخدمة، وتبين أنهم مقيمون جميعًا بدائرة القسم ذاته. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم الواقعة بغرض الاستعراض.

اتُّخذت الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المركبات وقائديها.