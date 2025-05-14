"شيكات بدون رصيد".. ضبط "علي غزال" لتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقه

كتب - أحمد عادل:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط "علي غزال"، لاعب منتخب مصر السابق، لتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقه في قضايا نصب واستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها.

وفي وقت سابق، قررت محكمة جنح التجمع، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، تأييد الأحكام الغيابية الصادرة ضد "علي غزال" بالحبس لمدة 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، في قضايا تتعلق بالنصب وإصدار شيكات بدون رصيد، وذلك بعد رفض المعارضة المقدمة منه على هذه الأحكام.

وُجهت إلى اللاعب السابق اتهامات بالاستيلاء على أموال المواطنين والنصب عليهم، بالإضافة إلى إصدار شيكات دون رصيد.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على اللاعب، بعد صدور 26 حكمًا غيابيًا ضده، من بينها قضايا تبديد وإيصالات أمانة.

وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق أحكامًا بإدانة اللاعب في ثلاث قضايا متعلقة بإصدار شيكات بدون رصيد، قبل أن تُؤيَّد هذه الأحكام خلال جلسة اليوم.

وخلال الجلسة السابقة، استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع "علي غزال"، الذي قدم معارضة على الأحكام الصادرة غيابيًا ضده، حيث دفع محاميه، معتز نور الدين، بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة، إضافة إلى انتفاء أركان جريمة النصب ماديًا ومعنويًا، مستندًا إلى أن موكله قد ترك الشركة المتورطة في القضية منذ أكثر من ستة أشهر.

كما دفع محامي اللاعب ببطلان تحريات مأمور الضبط القضائي لافتقارها إلى الجدية، مؤكدًا أن موكله لم يتسلّم أي مبالغ مالية ولم يوقع على أي شيكات، مشيرًا إلى أن المتهم الأول في القضية هو من تسلّم الأموال من المجني عليهم.