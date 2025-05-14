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الإدارية العليا تؤيد تدريس مواد الهوية القومية بالمدارس الأجنبية

02:35 م الأربعاء 14 مايو 2025

المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة

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كتب- محمود الشوربجي:

أصدرت الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمها في الطعن رقم ٧١/٤٤٩٥٢ ق.ع، إلى جانب 46 طعنًا آخر، والمقامة جميعها من وزير التربية والتعليم ضد عدد من أولياء أمور طلاب المدارس الأجنبية والدولية، طعنًا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والذي كان قد قضى بإلغاء قرار الوزير بإلزام تلك المدارس بتدريس مواد اللغة العربية، والتاريخ، والتربية الدينية.

وقضت المحكمة بـقبول الطعون شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.

وكانت محكمة القضاء الإداري – دائرة التعليم، قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإلزام المدارس الدولية، ومنها مدارس الدبلومة الأمريكية، بتدريس وإضافة مواد الهوية القومية إلى المجموع الكلي، إلا أن الإدارية العليا ألغت هذا الحكم وأكدت أحقية الوزارة في تطبيق القرار.

ويؤكد هذا الحكم أن تدريس مواد اللغة العربية، والتاريخ، والتربية الدينية هو جزء من السيادة التعليمية للدولة، ويهدف إلى الحفاظ على الهوية الثقافية والوطنية، حتى ضمن نظم التعليم الدولية المعتمدة داخل مصر.

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المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المدارس الأجنبية
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