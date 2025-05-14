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حكم قضائي جديد بشأن تابلت طلاب الثانوية

02:33 م الأربعاء 14 مايو 2025

تابلت طلاب ثانوي

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كتب- محمود الشوربجي:

أصدرت الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، حكمًا نهائيًا بشأن النزاع حول أجهزة التابلت المخصصة لطلاب الثانوية العامة، دفعة 2024-2025.

وجاء الحكم في الطعن رقم 71 لسنة 43650 ق.ع، والمقام من محافظ الجيزة ووزير التربية والتعليم وآخرين ضد عدد من أولياء أمور الطلاب، طعنًا على حكم سابق صادر من محكمة القضاء الإداري، كان قد قضى بإلغاء قرار الوزير بإلزام الطلاب وأولياء الأمور بتسليم أجهزة التابلت بعد انتهاء الدراسة.

وقضت المحكمة الإدارية العليا بـ: قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء حكم القضاء الإداري، ورفض الدعوى الأصلية، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن أجهزة التابلت المسلّمة للطلاب خلال المرحلة الثانوية تُعد عُهدة شخصية، تظل مملوكة للوزارة، ويُشترط إعادتها بعد انتهاء مرحلة التعليم الثانوي، التزامًا باللوائح والقواعد المنظمة لحقوق الدولة في إدارة العملية التعليمية.

ويأتي هذا الحكم ليضع حدًا نهائيًا للجدل القانوني حول ما إذا كان التابلت يُمنح للطلاب بشكل نهائي أم يظل عهدة مؤقتة، حيث أكدت الإدارية العليا أن الوزارة لها كامل الحق في استرجاع الأجهزة بعد انتهاء الغرض التعليمي منها.

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