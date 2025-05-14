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أمن المنافذ يضبط 36 قضية متنوعة ويحقق نتائج كبيرة خلال 24 ساعة

02:10 م الأربعاء 14 مايو 2025

ضبط تهريب

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كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتعاون مع الجهات المعنية، من تحقيق نتائج إيجابية خلال الـ24 ساعة الماضية. وأسفرت الحملة الأمنية عن ضبط 36 قضية متنوعة في مجالات مختلفة.

فيما يخص التهريب، تم ضبط قضية تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، بالإضافة إلى تحرير 2532 مخالفة مرورية.
كما نجحت الحملات في ضبط 33 قضية ضمن مجال الأمن العام، فضلاً عن تنفيذ 252 حكمًا قضائيًا متنوعًا. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط قضيتين متعلقتين بالهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال القضايا المضبوطة.

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