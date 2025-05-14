ضبط 1260 مخالفة نقل و 4 آلاف قضية كهرباء في يوم واحد

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي تكثيف جهودها بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لمواجهة مختلف صور الخروج على القانون داخل مرافق الدولة الحيوية.

وأسفرت الحملات الأمنية، خلال 24 ساعة فقط، عن تحقيق نتائج إيجابية كبيرة، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط 1260 قضية متنوعة داخل محطات المترو والقطارات ومرافق السكك الحديدية.

وفي مجال قضايا سرقة التيار الكهربائي، ضبطت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء 4403 قضية، شملت سرقات كهرباء ومخالفات شروط التعاقد.

كما نجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط 468 قضية متنوعة، من بينها مخالفات في الضرائب العامة، والجمارك، وتحريات بشأن مديونيات مستحقة لمصلحة الضرائب.