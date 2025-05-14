إعلان

إشارات خادشة وسير عكس الاتجاه.. سائق الشروق في قبضة الشرطة

01:48 م الأربعاء 14 مايو 2025

تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر سائق سيارة يسير عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، ويصدر إشارات خادشة للحياء، اعتراضًا على قيام أحد المواطنين بتصويره، ما عرّض حياته وحياة الآخرين للخطر.

وبعد الفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة وضبط قائدها، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر. وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة كما ورد في الفيديو المتداول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق السائق والسيارة، في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة السلوكيات المرورية الخطرة وضبط الخارجين على القانون.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إشارات خادشة سير عكس الاتجاه مواقع التواصل الاجتماعي قسم شرطة الشروق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الرئيس السيسي يوجه بدراسة إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة في المناهج الدراسية
شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟
بالصور- رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج
هل العاصفة شيماء دخلت مصر؟.. الأرصاد: موجة حارة جديدة بعد أيام
مصر تحذر رعاياها في ليبيا وتخصص رقم هاتف للطوارئ