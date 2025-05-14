إشارات خادشة وسير عكس الاتجاه.. سائق الشروق في قبضة الشرطة

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر سائق سيارة يسير عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، ويصدر إشارات خادشة للحياء، اعتراضًا على قيام أحد المواطنين بتصويره، ما عرّض حياته وحياة الآخرين للخطر.

وبعد الفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة وضبط قائدها، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر. وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة كما ورد في الفيديو المتداول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق السائق والسيارة، في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة السلوكيات المرورية الخطرة وضبط الخارجين على القانون.