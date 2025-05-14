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ضبط مديرة شركة وهمية للنصب على راغبي العمل بالخارج

01:01 م الأربعاء 14 مايو 2025

ضبط مديرة شركة وهمية

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كتب - علاء عمران:

نجحت الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق في ضبط مديرة شركة غير مرخصة بمحافظة الجيزة، بعد تورطها في النصب على المواطنين من خلال إيهامهم بتوفير فرص عمل بالخارج مقابل مبالغ مالية.

وكشفت التحريات أن المتهمة روّجت لنشاطها الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستهدفت الشباب الراغب في السفر للعمل، حيث أوهمتهم بقدرتها على توفير وظائف في عدة دول.

وبعد تقنين الإجراءات، داهمت القوات مقر الشركة، وتمكنت من ضبط المديرة، كما عثرت على مستندات تُدينها، شملت صورًا ضوئية لجوازات سفر، وإقامات، وطلبات توظيف، إلى جانب إعلانات ترويجية وجهاز لاب توب يحوي دلائل رقمية على النشاط الإجرامي.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وأُحيلت المتهمة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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