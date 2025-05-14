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الأمن يداهم ورشة سلاح يديرها عنصر إجرامي في الدقهلية

12:57 م الأربعاء 14 مايو 2025

حملات أمنية - أرشيفية

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كتب - علاء عمران:

ضبطت أجهزة قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، من ضبط عنصر إجرامي بعد تورطه في إدارة ورشة سرية لتصنيع الأسلحة النارية داخل مسكنه بهدف الاتجار.

وعثرت القوات بحوزته على 15 قطعة سلاح ناري، شملت 11 فرد محلي الصنع، وبندقيتين خرطوش، و2 طبنجة، إلى جانب كمية من الطلقات والأدوات المستخدمة في التصنيع.

واتخذت السلطات الإجراءات القانونية حياله، مع استمرار التحقيقات في الواقعة.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها لردع جرائم تصنيع السلاح وملاحقة المتورطين فيها.

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حملات أمنية ورشة سلاح الدقهلية
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