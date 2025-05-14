"هيدرو وحشيش وشابو".. إحباط ترويج 39 كيلو مخدرات في 3 محافظات

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن في أسيوط وأسوان ودمياط، تنفيذ حملات أمنية موسعة بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية وضبط الخارجين عن القانون.

في أسيوط، نجحت الحملات في ضبط 21 قضية اتجار بالمواد المخدرة، بحوزة 23 متهمًا من بينهم 11 لهم معلومات جنائية، حيث تم ضبط أكثر من 5 كيلوجرامات من الحشيش، و2 كيلوجرام من الشابو، وكميات من الهيروين، وعدد من الأقراص المخدرة. كما تم ضبط 99 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص، شملت بنادق آلية وبنادق خرطوش وطبنجة، وعددًا كبيرًا من الأسلحة المصنعة محليًا، إلى جانب طلقات مختلفة الأعيرة، وذلك بحوزة 92 متهمًا، من بينهم 31 مسجلًا جنائيًا. كما أسفرت الحملات عن تنفيذ 501 حكم قضائي متنوع.

أما في أسوان، فقد تم ضبط 4 قضايا مخدرات، بحوزة 5 متهمين لهم معلومات جنائية، وتم العثور على أكثر من 7 كيلوجرامات من الحشيش، و2 كيلوجرام من البانجو، إلى جانب كميات من مخدري الشابو والهيروين. كما تم ضبط 5 قطع سلاح ناري بدون ترخيص، شملت بنادق آلية وأسلحة محلية الصنع، بالإضافة إلى خزائن آلية وطلقات مختلفة الأعيرة، وأسفرت الحملة عن تنفيذ 814 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وفي دمياط، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 قضايا مخدرات، بحوزة 7 متهمين، من بينهم 5 لهم معلومات جنائية، وتم ضبط أكثر من 7 كيلوجرامات من الحشيش، و10 كيلوجرامات من البانجو، و6 كيلوجرامات من مخدر الهيدرو، إلى جانب كميات من الهيروين. كما تم ضبط 4 قطع سلاح ناري بدون ترخيص، عبارة عن فرد محلي، وعدد من الطلقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة العناصر الإجرامية، وإحكام السيطرة الأمنية بكافة محافظات الجمهورية.