إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي

كتب- علاء عمران:

أُصيب ستة أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي، حيث جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقّي الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث سير بالطريق الإقليمي، وعلى الفور تحركت قوات الأمن والإسعاف إلى موقع الحادث. وبالفحص الأولي، تبين أن اختلال عجلة القيادة في يد السائق كان سببًا في انقلاب المركبة.

تم رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية، كما باشرت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.