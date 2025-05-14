إعلان

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي

11:14 ص الأربعاء 14 مايو 2025

سيارة اسعاف ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

أُصيب ستة أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي، حيث جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقّي الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث سير بالطريق الإقليمي، وعلى الفور تحركت قوات الأمن والإسعاف إلى موقع الحادث. وبالفحص الأولي، تبين أن اختلال عجلة القيادة في يد السائق كان سببًا في انقلاب المركبة.

تم رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية، كما باشرت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث انقلاب ميكروباص الرعاية الطبية اللازمة الحركة المرورية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الرئيس السيسي يوجه بدراسة إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة في المناهج الدراسية
شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟
بالصور- رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج
هل العاصفة شيماء دخلت مصر؟.. الأرصاد: موجة حارة جديدة بعد أيام
مصر تحذر رعاياها في ليبيا وتخصص رقم هاتف للطوارئ