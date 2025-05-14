حريق هائل في إحدى مصانع العاشر من رمضان بالشرقية- صور



كتب- محمد فتحي:



اندلع حريق هائل في إحدى مصانع مدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد باندلاع حريق هائل في إحدى المصانع بمنطقة العاشر من رمضان، وتصاعد دخان كثيف غطى سماء منطقة المصنع.

على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى محل البلاغ للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

وتعمل قوات الحماية المدنية على إخماد الحريق، برفقة المواطنين، لعدم امتداده للمناطق المجاورة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي كلفت إدارة البحث بضرورة إجراء التحريات اللازمة للوقوف على أسباب الحريق.