دفاع رمضان صبحي يكشف حقيقة القبض على شاب أدي امتحان بدلا لموكله



كتب ـ رمضان يونس:

نفى أشرف عبد العزيز، دفاع "رمضان صبحي" لاعب منتخب مصر ونادي بيراميدز، ما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة من أخبار تتعلق بالقبض على أحد الأشخاص أثناء تأدية امتحان بإحدى المعاهد التعليمية، وما أُشيع من ارتباط اسم اللاعب رمضان صبحي بتلك الواقعة.

قال عبد العزيز، إن موكله ليس له أي صلة له بالشخص المذكور أو بالواقعة محل التحقيق، موضحًا أنه لم يتم إخطارهم بأي استدعاء رسمي من أي جهة تحقيق أو جهة أمنية، لافتا إلى أنه لم يتم توجيه أي اتهام للاعب حتى تاريخه.

وأكد أن اللاعب رمضان صبحي لم يكن على علم مطلقًا بما تم تداوله، إذ أنه لا تربطه أي علاقة بهذا الشخص من قريب أو بعيد.

وأهاب بجميع وسائل الإعلام تحرّي الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات تمس سمعة وشرف لاعب محترف كبير له مسيرة مشرفة داخل وخارج مصر، إذ أنهم يحتفظوا بكامل حقوقهم القانونية تجاه من يروج أو ينشر أخبارًا كاذبة تمس اللاعب وعائلته.