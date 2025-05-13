فتاة تحاول الرحيل بسم فئران في الصف

كتب - محمد شعبان:

شرعت فتاة في التخلص من حياتها بالصف، وتناولت سم فئران ونقلت في حالة حرجة إلى المستشفى.

تلقى مأمور قسم شرطة الصف إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال المستشفى المركزي مصابة إثر ادعاء محاولة انتحار بقرية الديسمي، وتبين أن المصابة تمر بأزمة نفسية تناولت على إثرها سم فئران.

في سياق آخر، سجل كمبوند "تاون فيو" حادث سقوط من علو من أعلى العقار رقم 5 مما أسفر عن مصاب نُقل إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.