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بعد حبسه بقسم مصر القديمة.. مصدر أمني يكشف مصير الفنان محمد غنيم

08:06 م الثلاثاء 13 مايو 2025

الفنان محمد غنيم

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كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني مسؤول عن مصير الفنان محمد غنيم بعد القبض عليه تنفيذا لحكم قضائي "غيابي" بالحبس 3 سنوات.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي إن "غنيم" محبوس بقسم شرطة مصر القديمة بعد عرضه على النيابة المختصة، لافتا إلى استمرار حبسه حتى انعقاد أولى جلسات إعادة محاكمته.

قوة أمنية تابعة لمباحث العاصمة، ألقت القبض على الفنان الستيني؛ لتنفيذ لحكم قضائي صادر ضده غيابيًا بالحبس ثلاث سنوات، بعد إدانته بتهديد طليقته إثر خلافات نشبت بينهما.

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