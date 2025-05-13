"هديك كلب صغير".. إحالة أوراق ترزي إلى المفتي لاتهامه بهتك عرض طفل بالأقصر

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات الأقصر، إحالة أوراق متهم يعمل "ترزي" إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بخطف طفل وهتك عرضه داخل محل في منطقة نائية بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار باسم عبدالمنعم دسوقي، وعضوية المستشارين محمد سمير الطماوي ومحمد فتحي بدر، وبحضور محمد إمام وكيل النائب العام، وأمانة سر مصطفى العمدة.

ووفقًا لما ورد بأوراق القضية رقم 22488 لسنة 2024 جنايات مركز إسنا، والمقيدة برقم 3587 لسنة 2024 كلي الأقصر، فإن المتهم "عبدالحميد. ب. ع" استدرج الطفل المجني عليه "ط. م. ع" بتاريخ 8 ديسمبر 2024، بعدما أغراه بمشاهدة كلاب صغيرة حديثة الولادة، ووعده بإعطائه جروًا منها، ثم اصطحبه على دراجة نارية إلى محل مملوك لشقيقه في منطقة نائية.

وكشفت التحقيقات التي استعرضتها هيئة المحكمة على مدار عدة جلسات، أن المتهم ما إن وصل بالمجني عليه إلى المحل حتى أغلق الأبواب، وجرد الطفل من ملابسه كاشفًا عورته، وقام بالسيطرة على جسده بالقوة، ثم هتك عرضه بعنف، ما تسبب له في إصابات خطيرة موثقة بتقرير الطب الشرعي.

وبعد أن لاحظ والد الطفل تدهور حالته النفسية والجسدية، اصطحبه إلى قسم شرطة إسنا وحرر بلاغًا بالواقعة، وبإجراء التحريات تم تحديد هوية المتهم وضبطه، حيث اعترف تفصيليًّا بارتكابه الجريمة.