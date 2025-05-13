سما تلحق بجدتها.. جنازة جديدة إثر انفجار خط غاز أكتوبر

كتب - محمد شعبان:

ارتفع عدد ضحايا حادث انفجار خط غاز بطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر إلى 7 وفيات بعد وفاة فتاة تدعى "سما عادل" متأثرة بإصابتها.

حسب مصدر مقرب من أسرتها، الطالبة بكلية الأسنان جامعة القاهرة فارقت الحياة بعد خضوعها لعمليات جراحية لتلحق بجدتها التي لقيت مصرعها في ذات الفاجعة.

إدارة الكلية نعت "سما" في منشور عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك جاء فيه: "ببالغ الحزن والأسى تنعي الدكتورة جيرالدين احمد القائم بأعمال عميد الكلية ووكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب والسادة الوكلاء وجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب كلية طب الأسنان جامعة القاهرة وفاة سما عادل الطالبة بالفرقة الخامسة ولا نقول إلا ما يرضى الله وإنا لله وانا اليه راجعون".

وفي وقت سابق، أعلنت نقابة المهندسين الفرعية بالجيزة نتائج المعاينة الفنية التي أجرتها لموقع حادث اشتعال خط الغاز بطريق الواحات بمنطقة غرب سوميد، مؤكدة أن السبب الرئيسي في الحادث يعود إلى مقاول قام بكسر الخط أثناء أعمال الحفر وردمه دون إخطار الجهات المختصة، مما تسبب في تسرب كميات كبيرة من الغاز.

وكشفت المعاينة وشهادات شهود العيان، أن رائحة الغاز ظلت منتشرة في الموقع دون أي تحرك من المسؤولين، ما أدى إلى اشتعال النيران في اليوم التالي بفعل تشبع الهواء بالغاز، وارتفاع درجات الحرارة، وحركة المرور، مما أسفر عن خسائر بشرية فادحة بين ضحايا ومصابين.

وأكدت اللجنة غياب أي لافتات تحذيرية أو إشارات دالة على وجود خط غاز في موقع العمل، مشيرة إلى أن هذا الإهمال مثل تهديدًا جسيمًا لحياة المواطنين والممتلكات.

وألقت قوة من قسم أول أكتوبر القبض على مهندس بشركة المقاولات المسؤولة عن تنفيذ أعمال الحفر بمكان الحادث وعرضه على النيابة العامة للتحقيق.