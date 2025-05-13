"وقف العربية يا هرمي نفسي".. أمن الجيزة يكشف كواليس فيديو أشعل السوشيال ميديا

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي تفاصيل مشاجرة بين تاجر سيارات وطليقته داخل سيارة ملاكي على إحدى الطرق السريعة.

وحدة الرصد بالمديرية تابعت مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله قائد سيارة ملاكى وبصحبته سيدة يتشاجران داخل السيارة حال سيرهما بإحدى الطرق السريعة ومحاولة قائدى السيارات استيقافه اعتقاداً منهم بخطفها إلا أنه فر هاربا.

بالفحص أمكن تحديد وضبط قائد السيارة تاجر سيارات "مصاب بخدوش بالوجه" والسيدة "طليقته" مصابة بكدمات متفرقة بالجسم. وبمواجهتهما أقرا بحدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى تشابك بالأيدى نتج عنها إصابتهما المشار إليها لخلاف بينهما.

السيدة حاولت فتح باب السيارة أثناء سيرها لإجباره على التوقف واللنزول من السيارة "وقف العربية يا هرمي نفسي"، ولم يحررا محضرًا بالواقعة.