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القبض على سائق سمح لأشخاص بالجلوس أعلى سيارته بالشرقية

06:02 م الثلاثاء 13 مايو 2025

حركات استعراضية

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القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن سماح قائد سيارة ملاكى لأشخاص بالجلوس أعلى السيارة قيادته وأداء حركات استعراضية بمدينة الزقازيق بالشرقية، معرضًا حياتهم والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق– مقيم بدائرة المركز)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة حال سيره بموكب زفاف أحد أصدقائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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