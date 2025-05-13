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مصابان في حريق كرفانات شركة بأكتوبر

05:50 م الثلاثاء 13 مايو 2025

حريق كرفان - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

أصيب شخصان في حريق هائل التهم كرفانات شركة "أويست" بحدائق أكتوبر اليوم الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بمدخل مدينة زويل.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لقطاع إطفاء أكتوبر بالتنسيق مع مأمور القسم.

وتبين اشتعال النيران بعدد من "كرفانات" الشركة مما أسفر عن سقوط مصابين اثنين نقلا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج مع السيطرة على الحريق.

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حريق كرفان حدائق أكتوبر مدينة زويل أكتوبر
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