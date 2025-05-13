7 متهمين بينهم 4 سيدات.. التفاصيل الكاملة لفيديو خناقة بالشوم داخل مسجد السلام

القاهرة - مصراوي:

لم تمر سوى ساعات على ضجة واسعة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي لتداول فيديو مشاجرة بالشوم داخل مسجد حتى تحركت الأجهزة الأمنية ممثلة في مباحث العاصمة لضبط الطرفين.

وحدة الرصد بوزارة الداخلية تابعت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص أحدهم يحمل سلاح أبيض داخل أحد المساجد.

أول أمس حدثت مشاجرة بمنطقة الحرفيين بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة بين طرف أول (شخصين وسيدتين – مقيمين بدائرة القسم) وطرف ثان زوجين؛ بسبب تركيب الطرف الأول كاميرات مراقبة للمحل الخاص به والمتواجد أسفل العقار محل إقامة الطرف الثانى.

الطرف الثاني اعترض على تركيب الكاميرات، واعتدى على إثرها الطرفان على بعضهم وحال محاولة فنى تركيب الكاميرات الاختباء بأحد المساجد الملاصقة للعقار دخل الطرفان خلفه للمسجد واستمروا فى الاعتداء على بعضهم باستخدام عصى خشبية وأحدهم كان يحمل سلاحا أبيض مما نتج عنه إصابة أحد الأشخاص بكدمة بالوجه.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم فى الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.