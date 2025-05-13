أول بيان رسمي من "الداخلية" بشأن مشاجرة مسجد بالسلام

كتب ـ رمضان يونس:

كشف قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتعاون مع مديرية أمن القاهرة، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص أحدهم يحمل سلاح أبيض داخل أحد المساجد بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 الجارى حدثت مشاجرة بمنطقة الحرفيين بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة بين طرف أول شخصين وسيدتين مقيمين بدائرة القسم، وطرف ثان أحد الأشخاص وزوجته مقيمين بدائرة القسم.

وكشفت تحريات أجهزة الأمن أن المشاجرة حدثت بسبب قيام الطرف الأول بتركيب كاميرات مراقبة للمحل الخاص به والمتواجد أسفل العقار محل إقامة الطرف الثانى واعتراضهم على تركيب تلك الكاميرات، وتعدى على إثرها الطرفين على بعضهم وحال محاولة فنى تركيب الكاميرات الإختباء بأحد المساجد الملاصقة للعقار قام الطرفين بالدخول خلفه للمسجد واستمروا فى التعدى على بعضهم بإستخدام عصا خشبية "وأحدهم كان يحمل سلاح أبيض، مما نتج عنه إصابة أحد الأشخاص بكدمة بالوجه.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث بالقاهرة من إلقاء القبض على طرفى المشاجرة، والسلاح المستخدم فى الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.