كشف ملابسات فيديو الاعتداء على سيدة بعصا خشبية في الدقهلية.. وضبط المتهمين

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر تعدّي أحد الأشخاص على سيدة بالضرب والسب باستخدام عصا خشبية، وذلك بمحافظة الدقهلية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 11 مايو الجاري، ورد بلاغ إلى مركز شرطة الجمالية من السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو، أفادت فيه بتعرضها للاعتداء اللفظي والبدني من قِبل شقيقين (أحدهما هو من ظهر في الفيديو)، باستخدام عصا خشبية، ما تسبب في إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم، وذلك على خلفية خلافات بينهما وبين زوجها حول الحد الفاصل بين قطعتين من الأراضي الزراعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.