13 ملعقة بماء الذهب.. مذيعة تتهم خادمتها بالسرقة والنيابة تحقق

كتب – صابر المحلاوي

فتحت النيابة العامة تحقيقًا موسعًا في واقعة سرقة تقدمت بها مذيعة شهيرة، تتهم فيها خادمتها بسرقة مجموعة ملاعق ثمينة مطلية بماء الذهب من داخل مسكنها بمنطقة السادس من أكتوبر.

وأوضحت المذيعة، في بلاغها لقسم الشرطة، أنها اكتشفت اختفاء الملاعق بعد فترة قصيرة من مغادرة الخادمة للمنزل، مرجحة تورطها في واقعة السرقة.

وأضافت أن الملاعق المسروقة وعددها 13 ملعقة، ذات قيمة مادية ومعنوية كبيرة، ما دفعها إلى تحرير محضر بالواقعة، ومطالبة الجهات المعنية بسرعة ضبط الخادمة والتحقيق معها.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمة، بينما تواصل النيابة العامة التحقيق في ملابسات البلاغ وسماع أقوال المبلغة واستكمال الإجراءات القانونية.