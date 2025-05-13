إعلان

13 ملعقة بماء الذهب.. مذيعة تتهم خادمتها بالسرقة والنيابة تحقق

02:36 م الثلاثاء 13 مايو 2025

النيابة العامة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب – صابر المحلاوي

فتحت النيابة العامة تحقيقًا موسعًا في واقعة سرقة تقدمت بها مذيعة شهيرة، تتهم فيها خادمتها بسرقة مجموعة ملاعق ثمينة مطلية بماء الذهب من داخل مسكنها بمنطقة السادس من أكتوبر.

وأوضحت المذيعة، في بلاغها لقسم الشرطة، أنها اكتشفت اختفاء الملاعق بعد فترة قصيرة من مغادرة الخادمة للمنزل، مرجحة تورطها في واقعة السرقة.

وأضافت أن الملاعق المسروقة وعددها 13 ملعقة، ذات قيمة مادية ومعنوية كبيرة، ما دفعها إلى تحرير محضر بالواقعة، ومطالبة الجهات المعنية بسرعة ضبط الخادمة والتحقيق معها.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمة، بينما تواصل النيابة العامة التحقيق في ملابسات البلاغ وسماع أقوال المبلغة واستكمال الإجراءات القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النيابة العامة ماء الذهب مذيعة شهيرة مجموعة ملاعق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بعد التراجع الكبير.. هل فقد الذهب بريقه وسيواصل الهبوط الفترة المقبلة؟
حرارة شديدة ورمال وأتربة.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة