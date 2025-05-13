أبرزها تجاوز السرعة.. تحرير 36 ألف مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 45013 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها: 864 مخالفة لسير المركبات بدون تراخيص، و20 دراجة نارية مخالفة، و36723 مخالفة لتجاوز السرعة المقررة، ومخالفات متعلقة بالمواقف العشوائية، و362 مخالفة لاستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، و3 مخالفات لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.