ضربة موجعة لسارقي التيار الكهربائي.. الداخلية تضبط 1215 قضية في 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، لا سيما الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، تنفيذ حملات أمنية مكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك ضمن خطة شاملة لإحكام السيطرة الأمنية وضبط المخالفين.

وأسفرت جهود الحملات، التي نُفذت خلال 24 ساعة، عن تحقيق نتائج إيجابية ملحوظة، حيث تمكنت: الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط (1372) قضية متنوعة داخل مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، والقطارات، والإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط (1215) قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها لضبط المخالفات وحماية المال العام.