حريق ضخم يلتهم 4 طوابق في برج سكنى بالمريوطية.. والنيابة تبدأ التحقيق

كتب - صابر المحلاوي:

شهدت منطقة المريوطية، مساء أمس الاثنين، حريقًا هائلًا اندلع في برج سكني يقع خلف ستوديو مصر، ما أسفر عن اشتعال النيران في أربعة طوابق بالعقار.

وتسبب الحريق في حالة من الذعر بين السكان، فيما هرعت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، ودُفعت بعدد كبير من سيارات الإطفاء لمحاصرة النيران والسيطرة عليها.

وكشفت التحريات الأولية أن الحريق امتد إلى أربعة طوابق داخل البرج السكني، وأكدت فرق الإطفاء أنها تبذل جهودًا مكثفة لمنع امتداد اللهب إلى العقارات المجاورة.

وفي وقت لاحق، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وفرضت كردونًا أمنيًا حول المنطقة لضمان حماية المواطنين وتأمين الموقع.

وقد فتحت النيابة العامة تحقيقًا في الواقعة، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لإعداد تقرير مفصل حول أسباب الحريق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.