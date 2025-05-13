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ضبط دجّال يروّج للعلاج الروحاني عبر مواقع التواصل في الإسكندرية

12:26 م الثلاثاء 13 مايو 2025

أرشيفية

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كتب – علاء عمران

ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة القبض على دجال في محافظة الإسكندرية، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، مدعيًا امتلاكه "قدرات روحانية خارقة" لعلاج الأمراض وحل المشكلات.

كشفت التحريات أن المتهم، المقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل، روّج لنفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث مارس أنشطة "الدجل والشعوذة" تحت ستار العلاج الروحاني، واستولى على مبالغ مالية من ضحاياه مستغلًا ضعفهم وحاجتهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة كرموز، حيث عُثر بحوزته على أدوات تُستخدم في أعمال الدجل، وهاتف محمول يحتوي على رسائل ومحتوى رقمي يؤكد نشاطه الإجرامي.

بمواجهته، أقر المتهم بما ورد في التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، في إطار جهود وزارة الداخلية للتصدي لجرائم النصب التي تستغل جهل بعض المواطنين وتؤثر سلبًا على الوعي المجتمعي.

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الإسكندرية النصب الاحتيال شرطة أول الرمل
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