هل يحق للزوجة طلب زوجها "الناشز" في بيت الطاعة؟.. محامية توضح الحالات والشروط

كتب- أحمد أبو النجا:

أكدت المحامية نهى الجندي أن نشوز الزوج يُعد من أبرز التهديدات التي تواجه استقرار الأسرة وتماسكها، مشيرة إلى أن تأثيره قد يفوق في بعض الحالات آثار نشوز الزوجة، نظرًا لما يتحمله الرجل من مسؤوليات شرعية واجتماعية في إدارة شؤون الأسرة.

وأوضحت الجندي، في تصريحات تلفزيونية، أن نشوز الزوج لا يقتصر فقط على الهجر أو الإهمال المادي، بل يشمل أيضًا التقصير في أداء الواجبات الأسرية، مثل النفقة، والمعاملة الطيبة، والدعم النفسي والمعنوي، والمشاركة في المسؤوليات اليومية.

وأضافت أن الترفع على الزوجة، وإهمال الأبناء، وغياب التواصل الفعّال، كلها مظاهر واضحة لنشوز الزوج، والتي قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تفكك الأسرة وانهيار العلاقة الزوجية.

وفي سياق حديثها، استشهدت الجندي بالآية الكريمة: "وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ..."، مؤكدة أن الحوار والصلح هما السبيل الأمثل لحل النزاعات الزوجية.