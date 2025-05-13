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"دخلوا وراه وضربوه جوا المسجد".. التفاصيل الكاملة لفيديو اعتداء عدة أشخاص على شاب بالقاهرة (صور)

01:00 ص الثلاثاء 13 مايو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    مطاردة شاب والاعتداء عليه داخل مسجد (4)
  • عرض 10 صورة
    مطاردة شاب والاعتداء عليه داخل مسجد (5)
  • عرض 10 صورة
    مطاردة شاب والاعتداء عليه داخل مسجد (6)
  • عرض 10 صورة
    مطاردة شاب والاعتداء عليه داخل مسجد (7)
  • عرض 10 صورة
    مطاردة شاب والاعتداء عليه داخل مسجد (8)
  • عرض 10 صورة
    مطاردة شاب والاعتداء عليه داخل مسجد (9)
  • عرض 10 صورة
    مطاردة شاب والاعتداء عليه داخل مسجد (10)
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    مطاردة شاب والاعتداء عليه داخل مسجد (3)
  • عرض 10 صورة
    مطاردة شاب والاعتداء عليه داخل مسجد (1)
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كتب- أحمد عادل:

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الاستياء بين المواطنين، بعدما أظهر تعدي عدد من الأشخاص على شاب داخل أحد المساجد في منطقة السلام.

ويوثق الفيديو لحظة نشوب مشاجرة بين الشاب وعدد من الأشخاص، بينهم سيدات، في الشارع باستخدام أسلحة بيضاء، مما دفع الشاب إلى الفرار والدخول إلى المسجد هربًا.

لكن المفاجأة كانت بتتبّع المعتدين له إلى داخل المسجد، وهم يحملون أسلحة بيضاء (شوم ومواسير حديدية)، حيث اعتدوا عليه بالضرب المبرح، مما أسفر عن إصابته بكدمات متفرقة في أنحاء جسده.

وتسببت الواقعة في حالة من الفزع بين المصلين داخل المسجد، وانقطاع الصلاة بسبب الشجار.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط المتهمين الظاهرين بالفيديو، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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اقتحام مسجد ضرب شاب مطاردة شاب مدينة السلام
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