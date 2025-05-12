النيران امتدت لـ4 أدوار.. اندلاع حريق في برج خلف استوديو مصر

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق هائل في كمبوند سكني خلفة استوديو مصر بمنطقة المريوطية غرب الجيزة، اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إداة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة خلف الاستوديو.

ودفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزى بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مأمور القسم ومفتش الفرقة.

تبين بالفحص اشتعال النيران في برج مكون من 11 طابقا بكمبوند "جراند فيل" وامتداد النيران من الطابق السابع إلى الحادي عشر وسط جهود رجال الدفاع المدني لمحاصرة الحريق.