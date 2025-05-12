"امتنع عن دخول الحمام".. كيف كشفت والدة الطفل "ياسين" واقعة الاعتداء عليه؟

كتب- أحمد عادل:

كشفت حيثيات حكم محكمة جنايات دمنهور، على المتهم "ص. ك." بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بهتك عرض الطفل "ياسين" داخل إحدى المدارس الخاصة، عن أقوال والدة المجني عليه.

وجاء في حيثيات المحكمة، أن الواقعة حسبما استقرت في وجدان المحكمة، واطمأنت إلى أقوال والدة الطفل المجني عليه، حيث شهدت بتحقيقات النيابة العامة أنها لاحظت امتناع نجلها الطفل البالغ من العمر نحو خمس سنوات عن دخول الحمام ولما كشفت عن مؤخرته لاستبيان الأمر تبين لها وجود اتساع بفتحة الشرج.

وتابعت الحيثيات أن والدة الطفل استفسرت منه عن السبب فأخبرها أن المتهم المذكور اعتدى عليه جنسياً حال وجوده بدورة مياه المدرسة التي يدرس بها بمرحلة رياض الأطفال.

وحسبما اطمأنت المحكمة مما حصلته من ظروف الدعوى وملابسات الواقعة، ومما ثبت لها استخلاصاً من خلال رواية الطفل المجني عليه، وشهادة والديه، وشهادة شاهدة الإثبات الثالثة، وشهادة الطبيب الشرعي، وسائر شهود الإثبات بتحقيقات النيابة العامة، وما شهدت به شاهدة الإثبات الثالثة، وتعرف الطفل على المتهم من خلال العرض القانوني، والمستندات المقدمة فيها.

ولهذه الأسباب، حكمت المحكمة حضوريًا على المتهم "ص. ك." بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بهتك عرض الطفل "ياسين" بالقوة داخل إحدى المدارس الخاصة بدمنهور.