خناقة بالشوم وألفاظ خارجة داخل مسجد بالسلام.. ومصدر يكشف مصير المتهمين

كتب - محمد شعبان:

مقطع فيديو متداول أحدث ضجة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي يوثق اقتحام مجموعة أشخاص -بينهم منتقبة- مسجد بمدينة السلام في أثناء الصلاة.

الأجهزة الأمنية بمباحث القاهرة رصدت تداول الفيديو وتعمل إدارة المساعدات الفنية على فحصه وتحديد وضبط مرتكبيه بالتنسيق مع وحدة المباحث وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

المشهد المتداول رصد احتماء شاب بالمسجد هربا من ملاحقة الطف الثاني، لكن لجوءه إلى بيت من بيوت الله لم يمنعهم من مطاردته بل والاعتداء عليه والمصلين بالضرب بالشوم إضافة إلى السب بألفاظ خارجة.

الفيديو انتشر كنار في الهشيم، مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صبوا غضبهم على الطرف الثاني واتهامهم بانتهاك حرمة المسجد مطالبين الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمحاسبتهم.

وحسب مصدر أمني مطلع لم يتم ضبط المتهمين حتى الآن، وانطلقت مأموريات لضبطهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.