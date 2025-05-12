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جثة ومصاب على شريط السكة الحديد ببنها

06:48 م الإثنين 12 مايو 2025

حادث على القضبان - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

شهد مركز بنها بمحافظة القليوبية حادثًا مأساويًا على شريط السكة الحديد انتهى بجثة ومصاب، اليوم الاثنين.

تلقى مأمور قسم شرطة بنها إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحيتين بعزبة السوق.

انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص تصادم قطار بأشخاص على شريط السكه الحديد قبل أحد الكباري مما أسفر عن حالة وفاة ومصاب.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المشرحة ونقل المصاب إلى مستشفى بنها التعليمي للعلاج، وتحرر المحضر اللازم.

مصاب وجثه مكان البلاغ

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