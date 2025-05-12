20 مايو.. نظر دعوى رؤية نجل جوري بكر لحين الفصل في قضية الحضانة

كتب- صابر المحلاوي:

حددت محكمة الأسرة المختصة جلسة يوم 20 مايو الجاري لنظر دعوى الرؤية التي أقامها طليق الفنانة جوري بكر، مطالبًا فيها بحقه في رؤية نجله، وذلك لحين الفصل النهائي في دعوى إسقاط الحضانة عن الأم.

تأتي هذه الخطوة في ظل النزاع القائم بين الطرفين منذ إعلان الفنانة جوري بكر انفصالها عن زوجها رامي أحمد، حيث أوضحت في تصريحات سابقة أن الطلاق وقع قبل ثلاثة أشهر، مؤكدة على احترامها لطليقها وحرصها على العلاقة بينه وبين ابنهما "تميم".

وقالت بكر إنها اختارت الانفصال حفاظًا على راحة نجلها النفسية، مضيفة: "بحاول أخلي ابني يشوف باباه أكتر ويجتمعوا ببعض". لكن الخلافات تصاعدت مؤخرًا بعد مشادة كلامية بين الطرفين أثناء تسليم الطفل، تطورت إلى اعتداء بالضرب – بحسب روايتها – مما دفعها إلى تقديم بلاغ رسمي ضد طليقها تتهمه فيه بالسب والضرب.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة في دعوى الرؤية، بالتوازي مع استمرار فحص دعوى إسقاط الحضانة المقامة من الأب، لحسم الموقف القانوني النهائي في النزاع الأسري بين الطرفين.