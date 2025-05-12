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تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"الخلية الإعلامية" لجلسة 10 يونيو

04:01 م الإثنين 12 مايو 2025

تعبيرية عن محاكمة

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كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات مستأنف إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الإثنين، تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين بتهمة تولّي قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الخلية الإعلامية"، وذلك إلى جلسة 10 يونيو لسماع الشهود.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمعاقبة المتهمين وفقًا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة.

ووجّهت للمتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم، تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، ووجّه لبعضهم تهم تمويل تلك الجماعة.

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تأجيل إعادة محاكمة الخلية الإعلامية جنايات مستأنف إرهاب
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